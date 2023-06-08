Анастасия Пивоварова: Мирра Андреева бесстрашная, уверенная в себе

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о выступлении Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

«Мирра Андреева показывает просто прекрасные результаты. Девочка находится на подъеме. Такая бесстрашная, уверенная в себе, харизматичная. У нее все интервью и пресс-конференции запоминающиеся.

Она поднимает свой уровень игры и свой профессиональный класс буквально с каждым турниром, становится все более опытной», - приводит слова Пивоваровой «Газета.RU».

Напомним, Мирра Андреева уступила представительнице США Кори Гауфф в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

Для Андреевой это был первый турнир «Большого шлема» в карьере.