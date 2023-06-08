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Соболенко прокомментировала поражение в полуфинале «Ролан Гаррос»

Спортсменка уступила Каролине Муховой.
08 июня 2023 21:37
автор: Александр Кожевников

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свое поражение в полуфинале «Ролан Гаррос» от чешки Каролины Муховой.

«Какого-то запредельного давления не было, я хорошо себя чувствовала. Я сражалась за каждую возможность. Эмоционально всё было хорошо. Просто тяжело что-то говорить об этом матче. Сегодняшний проигрыш - еще один вызов, который нужно преодолеть. Мне есть что вынести из этого матча, чтобы вернуться сильнее», - приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

источник: WTA
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