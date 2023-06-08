Ига Свентек вышла в финал «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) завершился полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась победой Свентек со счетом 6:2, 7:6 (9:7).

Свентек один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала все четыре заработанных брейк-пойнта.

Хаддад-Майя ни разу не совершила эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.

В финале Свентек сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.