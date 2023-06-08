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Анастасия Пивоварова: благодаря Павлюченковой у нас потерялось два русских игрока

Павлюченкова дошла до четвертьфинала турнира.
08 июня 2023 22:47
автор: Александр Кожевников

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова высказалась о выступлении Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос».

«Стоит отметить Настю Павлюченкову, которая обыграла двух русских теннисисток, — сначала Людмилу Самсонову, затем Анастасию Потапову. Благодаря Павлюченковой у нас потерялось два русских игрока. Но Каролина Мухова в итоге прервала победный путь Павлюченковой, которая очень любит «Ролан Гаррос». Ее лучший результат был именно на этом турнире — финал», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ру».

Анастасия Павлюченкова дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Анастасия уступила чешке Каролине Муховой (7:5, 6:2).

источник: «Газета.Ru»
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