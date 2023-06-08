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Соболенко на пресс-конференции «Ролан Гаррос» ушла от вопроса о политике

Представительница Беларуси хочет говорить о теннисе.
08 июня 2023 23:17
автор: Максим Скороходов

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не стала отвечать на пресс-конференции на Открытом чемпионате Франции на политический вопрос.

Спортсменку спросили, чувствует ли она себя в безопасности после того, как заявила, что не поддерживает президента Александра Лукашенко.

«Cегодня я не хочу говорить о политике. Я уже cделала вcе cвои заявления, они у ваc еcть. Я не хочу говорить о политике, давайте говорить о тенниcе. Пожалуйcта, дайте мне передышку от политики!», - приводит слова Соболенко «Газета.ru».

Напомним, что Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» уступила чешке Каролине Муховой (6:7, 7:6, 5:7).

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источник: «Газета.Ru»
Соболенко на пресс-конференции «Ролан Гаррос» ушла от вопроса о политике
Представительница Беларуси хочет говорить о теннисе.
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