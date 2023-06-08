Соболенко на пресс-конференции «Ролан Гаррос» ушла от вопроса о политике

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не стала отвечать на пресс-конференции на Открытом чемпионате Франции на политический вопрос.

Спортсменку спросили, чувствует ли она себя в безопасности после того, как заявила, что не поддерживает президента Александра Лукашенко.

«Cегодня я не хочу говорить о политике. Я уже cделала вcе cвои заявления, они у ваc еcть. Я не хочу говорить о политике, давайте говорить о тенниcе. Пожалуйcта, дайте мне передышку от политики!», - приводит слова Соболенко «Газета.ru».

Напомним, что Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» уступила чешке Каролине Муховой (6:7, 7:6, 5:7).

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.