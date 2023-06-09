Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос», обыграв Октябреву

В финал одиночного разряда юниорского «Ролан Гаррос» вышла россиянка Алина Корнеева.

Отметим, что 15-летняя теннисистка обыграла свою соотечественницу Алису Октябреву со счетом 6:1, 6:1.

Спортсменки провели на корте 52 минуты.

Алина реализовала пять брейк-пойнтов из семи, на счету Алисы — три эйса и три двойные ошибки.

Добавим, что в другом полуфинале сыграет еще одна россиянка Анастасия Гурьева. Ей будет противостоять Луксьяна Перес-Аларкон из Перу.

Начало второго полуфинала в 13:30 по московскому времени.

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