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Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос», обыграв Октябреву

В решающем матче могут встретиться две россиянки.
Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос», обыграв Октябреву
09 июня 2023 13:01
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

В финал одиночного разряда юниорского «Ролан Гаррос» вышла россиянка Алина Корнеева.

Отметим, что 15-летняя теннисистка обыграла свою соотечественницу Алису Октябреву со счетом 6:1, 6:1.

Спортсменки провели на корте 52 минуты.

Алина реализовала пять брейк-пойнтов из семи, на счету Алисы — три эйса и три двойные ошибки.

Добавим, что в другом полуфинале сыграет еще одна россиянка Анастасия Гурьева. Ей будет противостоять Луксьяна Перес-Аларкон из Перу.

Начало второго полуфинала в 13:30 по московскому времени.

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источник: «Советский спорт»
Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос», обыграв Октябреву
Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос», обыграв Октябреву
В решающем матче могут встретиться две россиянки.
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