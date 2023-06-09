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Гурьева потерпела поражение от Перес-Аларкон в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»

За победу в турнире перуанская теннисистка сразится с еще одной россиянкой Алиной Корнеевой.
09 июня 2023 15:53
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Анастасия Гурьева не смогла пробиться в финал юниорского Открытого чемпионата Франции.

Отметим, что на стадии 1/2 финала соревнований 18-летняя спортсменка уступила представительнице Перу Луксьяне Перес-Аларкон со счетом 6:7 (2:7), 5:7. Игра продлилась 1 час и 54 минуты.

Россиянка пять раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

На счету победительницы – один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14-и.

Напомним, что в финальном матче юниорского «Ролан Гаррос» Перес-Аларкон встретится с другой российской теннисисткой Алиной Корнеевой.

источник: «Советский спорт»
Гурьева потерпела поражение от Перес-Аларкон в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»
За победу в турнире перуанская теннисистка сразится с еще одной россиянкой Алиной Корнеевой.
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