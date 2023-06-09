Демин в паре с мексиканцем Мендесом вышел в финал юниорского «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Ярослав Демин вместе с представителем Мексики Родриго Мендесом одержали победу над немецкими оппонентами Давидом Фиксом и Марком Майданджичем в полуфинальном матче парного разряда юниорского Открытого чемпионата Франции со счетом 6:2, 6:4.

Отметим, что спортсмены из России и Мексики разобрались со своими соперниками за 1 час и 3 минуты.

Победители допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из 13-и.

На счету немцев – два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Добавим, что в финальном матче парного разряда юниорского «Ролан Гаррос» Демин и Мендес встретятся с победителем встречи Камус Чарли (Австралия)/ Раздил Ян (Чехия) – Шиахбаси Лоренцо (Италия)/ Вульпитта Габриэле (Италия).