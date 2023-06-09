ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Демин в паре с мексиканцем Мендесом вышел в финал юниорского «Ролан Гаррос»

На стадии полуфинала парного турнира россиянин и североамериканец оказались сильнее немецких теннисистов Давида Фикса и Марка Майданджича.
09 июня 2023 17:26
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Ярослав Демин вместе с представителем Мексики Родриго Мендесом одержали победу над немецкими оппонентами Давидом Фиксом и Марком Майданджичем в полуфинальном матче парного разряда юниорского Открытого чемпионата Франции со счетом 6:2, 6:4.

Отметим, что спортсмены из России и Мексики разобрались со своими соперниками за 1 час и 3 минуты.

Победители допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из 13-и.

На счету немцев – два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Добавим, что в финальном матче парного разряда юниорского «Ролан Гаррос» Демин и Мендес встретятся с победителем встречи Камус Чарли (Австралия)/ Раздил Ян (Чехия) – Шиахбаси Лоренцо (Италия)/ Вульпитта Габриэле (Италия).

источник: «Советский спорт»
Демин в паре с мексиканцем Мендесом вышел в финал юниорского «Ролан Гаррос»
На стадии полуфинала парного турнира россиянин и североамериканец оказались сильнее немецких теннисистов Давида Фикса и Марка Майданджича.
09.06.2023 17:26
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Гурьева потерпела поражение от Перес-Аларкон в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»
Гурьева потерпела поражение от Перес-Аларкон в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»
За победу в турнире перуанская теннисистка сразится с еще одной россиянкой Алиной Корнеевой.
09.06.2023 15:53
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос», обыграв Октябреву
Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос», обыграв Октябреву
В решающем матче могут встретиться две россиянки.
09.06.2023 13:01
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Шарапова завила, что в мире пока нет теннисистки, которая способна достичь ее уровня
В феврале 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
09.06.2023 09:11
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Соболенко на пресс-конференции «Ролан Гаррос» ушла от вопроса о политике
Представительница Беларуси хочет говорить о теннисе.
08.06.2023 23:17
Теннис
автор: Максим Скороходов
Анастасия Пивоварова: благодаря Павлюченковой у нас потерялось два русских игрока
Павлюченкова дошла до четвертьфинала турнира.
08.06.2023 22:47
Теннис
автор: Александр Кожевников
Ига Свентек вышла в финал «Ролан Гаррос»
Ига Свентек вышла в финал «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира обыграла Беатрис Хаддад-Майя.
08.06.2023 22:25
Теннис
автор: Александр Кожевников
Соболенко прокомментировала поражение в полуфинале «Ролан Гаррос»
Спортсменка уступила Каролине Муховой.
08.06.2023 21:37
Теннис
автор: Александр Кожевников
Анастасия Пивоварова: Мирра Андреева бесстрашная, уверенная в себе
Мирра впервые участвовала в турнире «Большого шлема».
08.06.2023 20:48
Теннис
автор: Александр Кожевников
«Я не знаю, что случилось». Мухова - о победе над Соболенко
Спортсменка вышла в финал «Ролан Гаррос».
08.06.2023 20:00
Теннис
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.