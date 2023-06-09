Корнеева отреагировала на второй кряду выход в финал юниорского турнира «Большого шлема»

Российская теннисистка Алина Корнеева поделилась впечатлениями по поводу того, что второй раз кряду пробивается в финал юниорского турнира «Большого шлема».

Отметим, что россиянка выиграла Открытый чемпионат Австралии, одолев в финальном матче свою соотечественницу Мирру Андрееву. В пятницу, 10 июня ей предстоит сыграть в финале юниорского «Ролан Гаррос».

«Второй финал «Шлема» подряд не кажется нормальным, потому что это не нормально. Не как в Австралии, но по ощущениям нормальный финал, как на 60К. Здесь совершенно иначе, чем в Мельбурне, потому что там мне было очень тяжело, была проблема с телом. Я думала не о финале, а о себе. Сейчас, конечно, думаю о финале», – заявила Корнеева на пресс-конференции.

Добавим, что в финальной игре за трофей юниорского Открытого чемпионата Франции Корнеева поборется с перуанской теннисисткой Луссианой Перес-Аларкон. Финал состоится завтра в 12:00 по московскому времени.