Джокович победил Алькараса и вышел в финал «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Испании Карлосом Алькарасом в полуфинальном матче «Ролан Гаррос».
Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 3 часа 15 минут и завершилась победой третьей ракетки мира в четырех сетах – 6:3, 7:5, 1:6, 1:6.
В прошедшей игре Джокович оформил восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 12. У его соперника три подачи навылет, две двойных и два реализованных брейка из 12.
В финале турнире Джокович сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) – Александр Зверев (Германия).
источник: «Советский спорт»