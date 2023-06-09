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Джокович победил Алькараса и вышел в финал «Ролан Гаррос»

Игра продолжалась больше трех часов.
Джокович победил Алькараса и вышел в финал «Ролан Гаррос»
09 июня 2023 19:27
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Испании Карлосом Алькарасом в полуфинальном матче «Ролан Гаррос».

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 3 часа 15 минут и завершилась победой третьей ракетки мира в четырех сетах – 6:3, 7:5, 1:6, 1:6.

В прошедшей игре Джокович оформил восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 12. У его соперника три подачи навылет, две двойных и два реализованных брейка из 12.

В финале турнире Джокович сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) – Александр Зверев (Германия).

источник: «Советский спорт»
Джокович победил Алькараса и вышел в финал «Ролан Гаррос»
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