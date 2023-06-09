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Джокович высказался о победе над Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира признался, что сочувствует своему оппоненту по поводу полученной травмы во время матча. 
09 июня 2023 20:19
автор: Глеб Шевяков

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на свой выход в финал соревнований «Ролан Гаррос» после победы над испанцем Карлосом Алькарасом со счетом 6:3, 7:5, 1:6, 1:6 в рамках 1/2 финала турнира.

Отметим, что по ходу игры проигравший атлет сделал неудачное движение, в результате которого у спортсмена возникли судороги из-за чего ему пришлось отдать гейм.

«Карлосу не повезло. Меньше всего хочется на такой стадии «Ролан Гаррос» испытывать судороги и физические проблемы. Я ему сочувствую. Надеюсь, он сможет быстро восстановиться и вернуться. Мы шли нос к носу, был очень равный матч, а потом у него пошли судороги. С этого момента пошла другая игра, я старался сохранять концентрацию. Видел, что он с трудом играет, но старался меньше об этом думать», — рассказал серб на корте во время пресс-конференции.

Добавим, что в финальном матче Открытого чемпионата Франции Джокович встретится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Александр Зверев (Германия).

источник: «Советский спорт»
Джокович высказался о победе над Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос»
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