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Рууд вышел в финал «Ролан Гаррос», победив Зверева

В финале турнира норвежец встретится с третьей ракеткой мира, Новаком Джоковичем.
09 июня 2023 23:01
автор: Глеб Шевяков

Норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в финал Открытого чемпионата Франции.

Отметим, в полуфинальном матче четвертая ракетка мира одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым со счетом 6:3, 6:4, 6:0. Игра продлилась 2 часа и 11 минут.

24-летний победитель пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти.

На счету немецкого спортсмена – три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Добавим, что за трофей «Большого шлема» в финальном матче Рууд поборется с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

источник: «Советский спорт»
Рууд вышел в финал «Ролан Гаррос», победив Зверева
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