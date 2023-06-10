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Алькарас заявил, что разочаровался из-за поражения Джоковичу

Здоровье помешало испанцу выйти в финал «Ролан Гаррос».
10 июня 2023 10:43
автор: Максим Скороходов

Испанский теннисист Карлос Алькарас не стал сетовать на невезение после поражения сербу Новаку Джоковичу (3:6, 7:5, 1:6, 1:6) в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

Напомним, что у Алькараса начались судороги, он даже отдал гейм, чтобы взять медицинский тайм-аут.

«Мне было очень тяжело. Если честно, я сам себя разочаровал. Вышел на матч с хорошими ощущениями, в превосходной форме, а тут эти судороги в конце второго и в начале третьего сетов - было обидно. Но такое случается, и я должен с этим справляться», - сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что в финале «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдет 11 июня, теннисисты должны выйти на корт в 16:00 по Москве.

источник: «Советский спорт»
Алькарас заявил, что разочаровался из-за поражения Джоковичу
Здоровье помешало испанцу выйти в финал «Ролан Гаррос».
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