«Цицидоса». Бадоса и Циципас завели совместный аккаунт в соцсетях

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса рассказали о своих романтических отношениях и завели совместный аккаунт в социальных сетях, назвав его «Цицидоса».

«Лучшие друзья и родственные души. Ни меньше ни больше», — написано в описании профиля аккаунта.

Ранее стало известно об отношениях теннисистов, а Бадоса и Циципас подтвердили это, опубликовав совместное видео. В новом аккаунте Бадоса и Циципас разместили несколько совместных фотографий.

24-летний Циципас на Открытом чемпионате Франции дошел до четвертьфинала, где проиграл первой ракетке мира Карлосу Алькарасу, а 25-летняя Бадоса пропускала второй турнир Большого шлема в сезоне из-за полученной ранее травмы.