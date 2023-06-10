Алина Корнеева выиграла первый сет в финале юниорского «Ролан Гаррос»

В эти минуты проходит финальный матч юниорского «Ролан Гаррос» между россиянкой Алиной Корнеевой и представительницей Перу Луссианой Перес-Аларкон.

Отметим, что 15-летняя теннисистка из России выиграла первый сет на тай-брейке – 7:6 (7:4). Партия продолжалась ровно 1 час.

В данный момент на счету Корнеевой одна подача навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. Ее соперница не оформила ни одного эйса, допустила пять двойных и реализовала три брейка из шести.

Напомним, что в 2023 году Корнеева стала победительницей Australian Open.