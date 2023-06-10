ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Россиянин Демин стал чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде

Он выиграл турнир в паре с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом.
Россиянин Демин стал чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде
10 июня 2023 13:18
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Ярослав Дёмин в паре с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом стали чемпионами юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде.

В финале они обыграли пару итальянских теннисистов Лоренцо Шиахбаси и Габриэле Вульпитта со счетом 6:2, 6:3.

Для победы им потребовалось ровно 1 час. Дёмин и Мендес один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперников два эйса, три двойные ошибки и 2 из 5 реализованных брейк-пойнта.

В одиночном юниорском турнире Мендес был посеян под первым номером, однако прекратил борьбу уже в первом круге, у Демина был седьмой номер посева. Россиянин дошел до третьего круга соревнований.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.

источник: «Советский спорт»
Россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос»
Ранее 15-летняя спортсменка выиграла Australian Open-2023.
10.06.2023 13:47
Теннис
автор: Сергей Иванов
Россиянин Демин стал чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде
Россиянин Демин стал чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде
Он выиграл турнир в паре с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом.
10.06.2023 13:18
Теннис
автор: Александр Евграфов
Алина Корнеева выиграла первый сет в финале юниорского «Ролан Гаррос»
Алина Корнеева выиграла первый сет в финале юниорского «Ролан Гаррос»
Партия продлилась ровно 1 час.
10.06.2023 13:14
Теннис
автор: Сергей Иванов
«Цицидоса». Бадоса и Циципас завели совместный аккаунт в соцсетях
Ранее стало известно об их романтических отношениях.
10.06.2023 13:00
Теннис
автор: Александр Евграфов
Алькарас заявил, что разочаровался из-за поражения Джоковичу
Здоровье помешало испанцу выйти в финал «Ролан Гаррос».
10.06.2023 10:43
Теннис
автор: Максим Скороходов
Рууд вышел в финал «Ролан Гаррос», победив Зверева
В финале турнира норвежец встретится с третьей ракеткой мира, Новаком Джоковичем.
09.06.2023 23:01
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Джокович высказался о победе над Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос»
Третья ракетка мира признался, что сочувствует своему оппоненту по поводу полученной травмы во время матча. 
09.06.2023 20:19
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Джокович победил Алькараса и вышел в финал «Ролан Гаррос»
Джокович победил Алькараса и вышел в финал «Ролан Гаррос»
Игра продолжалась больше трех часов.
09.06.2023 19:27
Теннис
автор: Сергей Иванов
Корнеева отреагировала на второй кряду выход в финал юниорского турнира «Большого шлема»
Ранее 15-летняя спортсменка стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, а в настоящее время является финалисткой «Ролан Гаррос».
09.06.2023 18:40
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Демин в паре с мексиканцем Мендесом вышел в финал юниорского «Ролан Гаррос»
На стадии полуфинала парного турнира россиянин и североамериканец оказались сильнее немецких теннисистов Давида Фикса и Марка Майданджича.
09.06.2023 17:26
Теннис
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.