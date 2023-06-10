Россиянин Демин стал чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российский теннисист Ярослав Дёмин в паре с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом стали чемпионами юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде.

В финале они обыграли пару итальянских теннисистов Лоренцо Шиахбаси и Габриэле Вульпитта со счетом 6:2, 6:3.

Для победы им потребовалось ровно 1 час. Дёмин и Мендес один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперников два эйса, три двойные ошибки и 2 из 5 реализованных брейк-пойнта.

В одиночном юниорском турнире Мендес был посеян под первым номером, однако прекратил борьбу уже в первом круге, у Демина был седьмой номер посева. Россиянин дошел до третьего круга соревнований.

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