Россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу над представительницей Перу Луссианой Перес-Аларкон в финале юниорского «Ролан Гаррос».

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 1 час 38 минут и завершилась победой 15-летней россиянки со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Корнеева, посеянная на турнире под третьим номером, трижды подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

У ее соперницы не было эйсов, она девять раз дважды ошибалась на подаче и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов.

Напомним, что Корнеева выиграла второй юниорский турнир «Большого шлема» – в январе она победила на Открытом чемпионате Австралии.