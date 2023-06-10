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Мирра Андреева заявила, что в турнирах ITF играют на ужасных кортах

Она жестко раскритиковала организацию турниров Международной федерации тенниса.
10 июня 2023 14:18
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Мирра Андреева раскритиковала турниры, организованные Международной федерацией тенниса (ITF), заявив, что всем плевать на игроков, участвующих в них.

«В ITF всем на тебя наплевать. Я грамотно буду говорить, потому что все-таки попаду в интернет. Нужно себя сдерживать. Ты играешь на каких-то говнокортах, там где мяч просто не отскакивает. Если начинаешь жаловаться, то тебя еще и говном польют: «Чего ты выделываешься, играй давай». А тут тебя все, извиняюсь, облизывают. Все так четенько, все хорошо», - сказала Андреева в интервью для YouTube-канала теннисистки Дарьи Касаткиной и экс-фигуристки Натальи Забияко.

По словам Андреевой, между юниорским и взрослым турниром Большого шлема есть огромная разница: деньги, рейтинговые очки, упорная борьба.

16-летняя Андреева завершила выступление на своем дебютном турнире Большого шлема, уступив в третьем круге «Ролан Гаррос» шестой ракетке мира Кори Гауфф. В апреле Андреева на соревнованиях в Мадриде стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA 1000 с момента их реформы в 2009 году.

источник:
Мирра Андреева заявила, что в турнирах ITF играют на ужасных кортах
Она жестко раскритиковала организацию турниров Международной федерации тенниса.
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