Мухова обыграла Свентек во втором сете финала «Ролан Гаррос»

В эти минуты проходит финальный матч «Ролан Гаррос» между Игой Свентек из Польши и представительницей Чехии Каролиной Муховой.

Отметим, что 43-я ракетка мира выиграла второй сет со счетом 7:5. Таким образом, спортсменки взяли по одному сету. В первой партии Свентек оказалась сильнее своей соперницы – 6:2.

В данный момент на счету Муховой три подачи навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырех. Свентек не оформил ни одного эйса, допустила одну двойную и реализовала четыре брейка из пяти.