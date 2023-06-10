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Мухова обыграла Свентек во втором сете финала «Ролан Гаррос»

Победитель встречи определится в третьем сете.
10 июня 2023 18:16
автор: Сергей Иванов

В эти минуты проходит финальный матч «Ролан Гаррос» между Игой Свентек из Польши и представительницей Чехии Каролиной Муховой.

Отметим, что 43-я ракетка мира выиграла второй сет со счетом 7:5. Таким образом, спортсменки взяли по одному сету. В первой партии Свентек оказалась сильнее своей соперницы – 6:2.

В данный момент на счету Муховой три подачи навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырех. Свентек не оформил ни одного эйса, допустила одну двойную и реализовала четыре брейка из пяти.

источник: «Советский спорт»
Мухова обыграла Свентек во втором сете финала «Ролан Гаррос»
Победитель встречи определится в третьем сете.
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