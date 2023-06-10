Свентек победила Мухову и стала победительницей «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу в розыгрыше «Ролан Гаррос».

Отметим, что в финальном матче турнира первая ракетка мира одолела представительницу Чехии Каролину Мухову со счетом 6:2, 5:7, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 2 часа и 49 минут.

Победительница один раз подала навылет, совершила три двойных ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 11.

На счету 26-летней оппонентки – шесть эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Добавим, что Свентек выиграла третий Открытый чемпионат Франции в своей карьере. Ранее она побеждала на «Ролан Гаррос» в 2020 и 2022 годах. Также она становилась победительницей Открытого чемпионата США (2022).