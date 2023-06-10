Каролина Мухова прокомментировала поражение от Свентек в финале «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала поражение от польской теннисистки Игы Свентек в финале Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Это несколько горькое чувство. Все было рядом, получился равный матч. Но финал «Большого шлема» - великолепное достижение, это мотивирует на дальнейшую работу, чтобы получить ещё шансы играть за большие титулы.

Что было решающим фактором? Я была слишком медленной в первых полутора сетах, а Ига отлично начала матч. Когда у нее идет, ей сложно помешать. Я пыталась сбить ей ритм, во втором сете смогла ожить, сделав брейк. В третьем сете разница уже была не такой большой, у нас обеих были шансы. Я не смогли использовать свои возможности так же хорошо, как Ига», - приводит слова Муховой пресс-служба WTA.