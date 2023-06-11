Мбаппе и Ибрагимович присутствуют на финальном матче мужского «Ролан Гаррос» 

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и бывший форвард «Милана» Златан Ибрагимович, который завершил профессиональную карьеру по окончании сезона-2022/2023, появились на трибунах «Ролан Гаррос» во время финального матча соревнований.

Отметим, что за победу в Открытом чемпионате Франции в данный момент борются сербский теннисист Новак Джокович и представитель Норвегии Каспер Рууд.

Добавим, что в настоящее время идет первый сет финала. Счет встречи 4:4.

Напомним, что ранее победительницей «Ролан Гаррос» среди женщин стала польская теннисистка Ига Свентек, которая в финале обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 6:2, 5:7, 6:4.