Джокович – Рууд: сербский теннисист выиграл первый сет финала «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) в эти минуты проходит финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречаются серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд.

По итогам первого сета сильнее оказался Джокович – 7:6 (7:1). Спортсмены провели на корте уже 1 час 21 минуту.

Джокович дважды совершил эйс, не допускал двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. В свою очередь Рууд один раз подал навылет, допустил одну двойную и реализовал один брейк из четырех.

Напомним, что в случае победы в сегодняшней встрече Джокович выиграет свой 23-й турнир «Большого шлема». Тем самым, серб станет самым титулованным теннисистом в истории.