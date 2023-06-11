ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Андрей Чесноков: Медведев должен был проходить первый круг «Ролан Гаррос»

Россиянин вылетел уже в первом круге турнира.
11 июня 2023 17:53
автор: Александр Кожевников

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков высказался о неудачном выступлении Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Думаю, та сетка, которая была у Медведева, больше такой не будет. Очень трудная попалась. Все игроки-претенденты на титул: Джокович, Руне, Алькарас. И все они в одной половине. Я разочарован все равно. Думал, Медведев должен был пройти первый круг. Ему не восемнадцать лет. Он сыграл очень слабо. Медведев дал возможность сыграть сопернику, вот в чем дело», - приводит слова Чеснокова Sport24.

Напомним, Медведев уступил в первом круге «Ролан Гаррос» бразильскому теннисисту Тьяго Уайлду. В финале Открытого чемпионата Франции по теннису встречаются Каспер Рууд и Новак Джокович.

источник: Sport24.ru
Андрей Чесноков: Медведев должен был проходить первый круг «Ролан Гаррос»
Россиянин вылетел уже в первом круге турнира.
11.06.2023 17:53
Теннис
автор: Александр Кожевников
Джокович – Рууд: сербский теннисист выиграл первый сет финала «Ролан Гаррос»
Джокович – Рууд: сербский теннисист выиграл первый сет финала «Ролан Гаррос»
Решающий матч проходит в Париже.
11.06.2023 17:32
Теннис
автор: Александр Кожевников
Мбаппе и Ибрагимович присутствуют на финальном матче мужского «Ролан Гаррос» 
Теннисный турнир проходит в столице Франции - Париже. 
11.06.2023 17:07
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Болельщик попросил Джоковича «не убивать Рууда» в финале «Ролан Гаррос»
Соперники встретятся сегодня, 11 июня.
11.06.2023 15:57
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Чесноков считает, что Мирра Андреева лучше Алины Корнеевой
Обе россиянки ярко себя проявили на «Ролан Гаррос»-2023.
11.06.2023 12:23
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Каролина Мухова прокомментировала поражение от Свентек в финале «Ролан Гаррос»
Музова проиграла в трех сетах.
10.06.2023 22:24
Теннис
автор: Александр Кожевников
Свентек победила Мухову и стала победительницей «Ролан Гаррос»
Свентек победила Мухову и стала победительницей «Ролан Гаррос»
22-летняя спортсменка в третий раз за карьеру выигрывает Открытый чемпионат Франции.
10.06.2023 18:59
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Мухова обыграла Свентек во втором сете финала «Ролан Гаррос»
Победитель встречи определится в третьем сете.
10.06.2023 18:16
Теннис
автор: Сергей Иванов
Мария Шарапова вспомнила о первой победе на «Ролан Гаррос»
Россиянка дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции.
10.06.2023 16:43
Теннис
автор: Александр Кожевников
Мирра Андреева заявила, что в турнирах ITF играют на ужасных кортах
Она жестко раскритиковала организацию турниров Международной федерации тенниса.
10.06.2023 14:18
Теннис
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.