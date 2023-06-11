Андрей Чесноков: Медведев должен был проходить первый круг «Ролан Гаррос»

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков высказался о неудачном выступлении Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Думаю, та сетка, которая была у Медведева, больше такой не будет. Очень трудная попалась. Все игроки-претенденты на титул: Джокович, Руне, Алькарас. И все они в одной половине. Я разочарован все равно. Думал, Медведев должен был пройти первый круг. Ему не восемнадцать лет. Он сыграл очень слабо. Медведев дал возможность сыграть сопернику, вот в чем дело», - приводит слова Чеснокова Sport24.

Напомним, Медведев уступил в первом круге «Ролан Гаррос» бразильскому теннисисту Тьяго Уайлду. В финале Открытого чемпионата Франции по теннису встречаются Каспер Рууд и Новак Джокович.