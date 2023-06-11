Джокович – Рууд: серб выиграл второй сет финала «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) в эти минуты проходит финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречаются серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд.

По итогам второго сета сильнее оказался Джокович – 6:2. Спортсмены провели на корте уже 2 часа и 5 минут.

Джокович за второй сет четырежды совершил эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести.

Рууд во втором сете ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Напомним, что в случае победы в сегодняшней встрече Джокович выиграет свой 23-й турнир «Большого шлема». Тем самым, серб станет самым титулованным теннисистом в истории.