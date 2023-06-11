Джокович победил Рууда и стал победителем «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) завершился финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд.

Встреча продолжалась 3 часа минут. По итогам матча победу одержал Джокович - 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Джокович 11 раз совершил эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнт из десяти.

Рууд четырежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырех..

Таким образом, Джокович выиграл 23-й турнир «Большого шлема». Тем самым, серб стал самым титулованным теннисистом в истории.