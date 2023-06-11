Новак Джокович выиграл третий «Ролан Гаррос» в истории

Сербский теннисист Новак Джокович в третий раз в карьере стал победителем «Ролан Гаррос».

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 года Джокович оказался сильнее норвежского теннисиста Каспера Рудда - 7:6 (6:1), 6:3, 7:5.

Ранее Джокович выигрывал Открытый чемпионат Франции в 2016 и 2021 годах.

Примечательно, что финал с Руудом стал самым легким для Джоковича из трех выигранных - в 2016 году он оказался сильнее Энди Маррей в четырех сетах, а в 2021-м - обыграл Стефаноса Циципаса в пяти сетах, уступая в ходе матча со счетом 0-2.