Джокович выиграл 23-й турнир серии «Большого шлема» и стал самым титулованным теннисистом в истории

Сербский теннисист Новак Джокович в 23-й раз в карьере стал победителем турнира серии «Большого шлема».

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 года Джокович оказался сильнее норвежского теннисиста Каспера Рудда - 7:6 (6:1), 6:3, 7:5.

Для Джоковича эта победа стала 23-й на турнирах серии «Большого шлема». На его счету три выигранных «Ролан Гаррос», три US Open, семь «Уимблдонов» и десять Открытых чемпионатов Австралии.

Таким образом, Джокович стал самым титулованным теннисистом в истории.