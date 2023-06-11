Надаль поздравил Джоковича с рекордом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с 23-й победой в турнирах серии «Большого шлема».

«Хочу поздравить Новака Джоковича с этим удивительным достижением. 23 — это число, о котором всего несколько лет назад было невозможно даже подумать, а ты смог его достичь. Наслаждайся этим моментом с семьей и командой», - написал Надаль в своих соцсетях.

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 года Джокович оказался сильнее норвежского теннисиста Каспера Рудда - 7:6 (6:1), 6:3, 7:5.

Для Джоковича эта победа стала 23-й на турнирах серии «Большого шлема». На его счету три выигранных «Ролан Гаррос», три US Open, семь «Уимблдонов» и десять Открытых чемпионатов Австралии.