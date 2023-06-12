Чемпиону «Ролан Гаррос» не стали оплачивать такси

Победитель Открытого чемпиона Франции в парном разряде хорватский теннисист Иван Додиг обвинил организаторов турнира в провале.

«На протяжении всего турнира я приезжал на корт на такси за свой счёт. Иногда приходилось ждать машину по 40 минут, и я опаздывал на разминку. Я чувствовал себя туристом, а не четырёхкратный чемпион «Ролан Гаррос». Турнир должен относиться к чемпионам так, как они заслуживают», - цитирует Додига Gotennis.

Хорватский теннисист в паре с американцем Остином Крайчеком стал победителем «Ролан Гаррос», записав на свой счет седьмую победу в турнирах Большого шлема в карьере.