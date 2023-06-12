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Впервые в истории в десятку лучших теннисистов мира вошли трое россиян

Еще трое находятся в топ-100 нового рейтинга ATP.
12 июня 2023 08:36
автор: Александр Евграфов

Впервые в истории в десятку лучших теннисистов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) вошли трое россиян. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Лучшим теннисистом России остался Даниил Медведев, который опустился на третью строчку рейтинга после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции. Андрей Рублев сохранил седьмую строчку. Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» Карен Хачанов поднялся на десятое место, установив таким образом достижение для российского тенниса.

В сотне лучших теннисистов есть еще трое россиян: Аслан Карацев поднялся с 62-го места на 48-е, Александр Шевченко уступил пять позиций, опустившись с 87-го на 92-е, а Роман Сафиуллин сохранил 99-ю позицию.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, ставший победителем грунтового турнира Большого шлема.

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