Впервые в истории в десятку лучших теннисистов мира вошли трое россиян

Впервые в истории в десятку лучших теннисистов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) вошли трое россиян. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Лучшим теннисистом России остался Даниил Медведев, который опустился на третью строчку рейтинга после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции. Андрей Рублев сохранил седьмую строчку. Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» Карен Хачанов поднялся на десятое место, установив таким образом достижение для российского тенниса.

В сотне лучших теннисистов есть еще трое россиян: Аслан Карацев поднялся с 62-го места на 48-е, Александр Шевченко уступил пять позиций, опустившись с 87-го на 92-е, а Роман Сафиуллин сохранил 99-ю позицию.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, ставший победителем грунтового турнира Большого шлема.