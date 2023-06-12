Павлюченкова поднялась на 63 позиции в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 63 позиции чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) и вошла в сотню лучших, занимая 45-е место.

На минувшем Открытом чемпионате Франции Павлюченкова стала четвертьфиналисткой.

Другая россиянка Элина Аванесян поднялась на 61 позицию. 20-летняя теннисистка попала в основную сетку «Ролан Гаррос» как лаки-лузер, но дошла до четвертого круга. По итогам обновленного рейтинга она занимает 76-е место. Мирра Андреева вышедшая в третий круг Открытого чемпионата Франции поднялась на 32 позиции, став 86-й.

Лучшая из россиянок Вероника Кудерметова покинула десятку лучших, опустившись на 11-е место. Дарья Касаткина на 18-й позиции, Варвара Грачева на 25-й, Людмила Самсонова - на 27-й, Екатерина Александрова – на 32-й. Анна Блинкова занимает 41-ю строчку, Камила Рахимова – на 70-й, Диана Шнайдер на 98-м.

Возглавляет чемпионскую гонку представительница Белоруссии Арина Соболенко, на второе место вышла победительница «Ролан Гаррос», первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.