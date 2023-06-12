Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе 

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей США Элисон Риске в первом круге турнира категории WTA 250 Хертогенбосхе (Нидерланды).

Отметим, что американка отказалась продолжать теннисный матч при счете 6:3, 3:0 в пользу 14-й ракетки мира.

26-летняя победительница пять раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11-и.

На счету американской оппонентки – две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Добавим, что в следующем раунде соревнований Кудерметова встретится с победительницей матча Исалин Бонавентюр (Бельгия) Кэрол Чжао (Канада).