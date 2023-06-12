Надаль впервые за 20 лет выбыл из топ-100 рейтинга ATP

22-кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль потерял 2000 рейтинговых очков и опустился с 15-го на 136-е место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Надаль впервые с марта 2003 года выбыл из первой сотни мирового рейтинга.
Испанец не выступает на турнирах с середины января, когда он получил травму в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с американцем Маккензи Макдональдом.
В начале июня Надаль перенес операцию на бедре. По оценке медиков, его восстановление займет как минимум пять месяцев.
источник: ATP