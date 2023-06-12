Джокович выиграл почти треть турниров «Больших шлемов», в которых участвовал

Победа на «Ролан Гаррос-2023» стала для Новака Джоковича 23-й на турнирах «Большого шлема». Всего на мейджорах сербский теннисист играл 70 раз, таким образом, его процент побед на турнирах самого высокого ранга составляет 32,9.

По данным Opta, в Открытую Эру лучший результат показали только Бьорн Борг и Род Лейвер, выиграв соответственно 40,7% (11 из 27) и 33,3% (5 из 15) турниров «Большого шлема», в которых участвовали.

Отметим, что испанец Рафаэль Надаль отстает от Джоковича на 0,01%.