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Джокович выиграл почти треть турниров «Больших шлемов», в которых участвовал

Лучше процент только у двух теннисистов.
12 июня 2023 14:22
автор: Максим Скороходов

Победа на «Ролан Гаррос-2023» стала для Новака Джоковича 23-й на турнирах «Большого шлема». Всего на мейджорах сербский теннисист играл 70 раз, таким образом, его процент побед на турнирах самого высокого ранга составляет 32,9.

По данным Opta, в Открытую Эру лучший результат показали только Бьорн Борг и Род Лейвер, выиграв соответственно 40,7% (11 из 27) и 33,3% (5 из 15) турниров «Большого шлема», в которых участвовали.

Отметим, что испанец Рафаэль Надаль отстает от Джоковича на 0,01%.

источник: Opta
Джокович выиграл почти треть турниров «Больших шлемов», в которых участвовал
Лучше процент только у двух теннисистов.
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