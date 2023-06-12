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Тарпищев оценил игру Медведева в грунтовой части сезона

Россиянин занимает третье место в рейтинге ATP.
12 июня 2023 17:47
автор: Александр Поволоцкий

Президент ФТР Шамиль Тарпищев высказался относительно выступления российского теннисиста Даниила Медведева в грунтовой части сезона.

Напомним, что 27-летний спортсмен стал победителем «Мастерса» в Риме. На «Ролан Гаррос» Медведев в первом круге уступил бразильцу Тиагу Сейбот Уайлду и закончил выступление на турнире.

«Медведeв у нас не был фаворитом. У всeх был, а у нас нет. Потому что он на грунтe играет хуже, не так стабильно. В проигрышe нет никакой трагeдии. Считаю, весну провeл для себя сверхуспешно. Потому что никто нe ожидал, что он на земле выиграeт «Мастерс». Даниил на прaвильном пути. Просто на грунте нужно добиваться стaбильности в выступлениях», — приводит Sport24 слова Тарпищева.

Добавим, что впервые в истории в десятку лучших теннисистов в рейтинге ATP вошли трое россиян. Кроме Медведева, в топ-10 входят Андрей Рублев и Карен Хачанов.

источник: Sport24.ru
Тарпищев оценил игру Медведева в грунтовой части сезона
Россиянин занимает третье место в рейтинге ATP.
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