Самсонова обыграла Пападакис и вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе 

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира категории WTA 250, который проходит в Хертогенбосе (Нидерланды).

Отметим, что на старте соревнований 15-я ракетка мира одолела представительницу Германии Лену Пападакис со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3).

24-летняя спортсменка девять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

На счету немецкой соперницы – один эйс, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 14.

Добавим, что в следующем круге турнира Самсонова может встретится со своей соотечественницей Полиной Кудерметовой, если та обыграет китаянку Юань Юэ.