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Самсонова обыграла Пападакис и вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе 

Общая продолжительность теннисного матча составила 3 часа и 43 минуты.
Самсонова обыграла Пападакис и вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе 
12 июня 2023 19:26
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира категории WTA 250, который проходит в Хертогенбосе (Нидерланды).

Отметим, что на старте соревнований 15-я ракетка мира одолела представительницу Германии Лену Пападакис со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3).

24-летняя спортсменка девять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

На счету немецкой соперницы – один эйс, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 14.

Добавим, что в следующем круге турнира Самсонова может встретится со своей соотечественницей Полиной Кудерметовой, если та обыграет китаянку Юань Юэ.

источник: «Советский спорт»
Самсонова обыграла Пападакис и вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе 
Самсонова обыграла Пападакис и вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе 
Общая продолжительность теннисного матча составила 3 часа и 43 минуты.
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