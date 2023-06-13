Александрова победила Родину и пробилась во второй круг турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над соотечественницей Евгенией Родиной в первом круге турнира категории WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 26-й ракетки мира.

28-летняя победительница семь раз подала навылет, совершила пять двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 11-и.

На счету оппонентки – один эйс три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти..

Добавим, что в следующем раунде соревнований Александрова встретится с победительницей пары Лесли Кекхове (Нидерланды) – Кимберли Бирелл (Австралия).