Полина Кудерметова в двух сетах обыграла китаянку Юань в матче первого круга турнира в Хертогенбосе

Теннисистка из России Полина Кудерметова успешно преодолела барьер первого круга турнира категории WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

Отметим, что сегодня, 13 июня, 20-летняя спортсменка победила представительницу Китая Юэ Юань со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

На счету россиянки три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Ее соперница оформила пять эйсов, допустила пять двойных и реализовала два брейка из семи.

В следующем круге Кудерметова сыграет со своей соотечественницей Людмилой Самсоновой.