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Карацев победил Муте и вышел во второй круг турнира в Штутгарте

Игра продолжалась 3 часа 12 минут.
13 июня 2023 16:21
автор: Сергей Иванов

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Франции Корентеном Муте в матче первого круга в Штутгарте (Германия).

Отметим, что встреча между спортсменами продлилась 3 часа 12 минут и завершилась победой 48-й ракетки мира со счетом 7:6 (7:0), 6:7 (8:10), 7:5.

В прошедшей встрече россиянин оформил восемь эйсов, допустил 13 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из десяти. У его соперника 14 подач навылет, десять двойных и два реализованных брейка из 14.

Во втором круге Карацев встретится с Тэйлором Фритцем из США.

источник: «Советский спорт»
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