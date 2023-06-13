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Винус Уильямс проиграла первый матч на турнире WTA после травмы

Семикратная победительница турниров Большого шлема вернулась к выступлениям
13 июня 2023 20:00
автор: Александр Евграфов

Американка Винус Уильямс, бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, потерпела поражение в матче первого круга турнира категории WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе.

Этот матч стал для Уильямс после возвращения в турниры WTA после чреды травм. Встреча первого круга с швейцаркой Селин Наф, продолжавшаяся 2 часа 20 минут, завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу Наф.

Следующей соперницей швейцарской теннисистки станет американка Кэти Макнэлли.

В настоящее время 42-летняя Уильямс занимает 696-ю строчку в рейтинге WTA. Она является пятикратной победительницей Уимблдонского турнира и двукратной победительницей Открытого чемпионата США.

источник: «Советский спорт»
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