Вероника Кудерметова обыграла Чжао и вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в двух сетах оказалась сильнее представительницы Канады Кэрол Чжао в 1/8 финала турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу первой сеяной.

Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. В активе Чжао - ни одного эйса, шесть двойных ошибок и реализован один брейк-пойнт из двух.

За выход в полуфинал Кудерметова поборется с победительницей матча Селин Наеф (Швейцария) - Кэтрин Макнелли (США).