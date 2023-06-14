Бублик проиграл Синнеру во втором круге турнира в Хертогенбосхе

В Хертогенбосхе (Нидерланды) завершился матч второго круга турнира ATP-250, в котором встречались представитель Казахстана Александр Бублик и итальянец Янник Синнер.

Встреча завершилась уверенной победой Синнера - 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

Синнер за время игры восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 12.

Бублик восемь раз совершил эйс, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.