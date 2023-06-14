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Самсонова обыграла Полину Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе

Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
14 июня 2023 20:45
автор: Александр Кожевников

В Хертогенбосхе (Нидерланды) завершился матч второго круга травяного турнира категории WTA-250, в котором встречались россиянки Людмила Самсонова и Полина Кудерметова.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась победой Самсоновой со счетом 6:4, 6:1.

Самсонова трижды подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Кудерметова пять раз совершила эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале турнира Самсонова сыграет с Александрой Соснович.

источник: «Советский спорт»
Самсонова обыграла Полину Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе
Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
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