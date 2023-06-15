Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе, победив австралийку Биррелл

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира в Хертогенбосе победила австралийку Кимберли Биррелл со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

Александрова по ходу матча подала 10 эйсов, сделала пять двойных ошибок и один брейк, имея три возможности выиграть гейм на чужой подаче.

На счету Биррелл четыре подачи навылет и три двойные при отсутствии брейк-поинтов.

Александрова вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с американкой Эминой Бектас, победившей соотечественницу Сачиу Викери (6:4, 6:4).