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Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе, победив австралийку Биррелл

Матч шел полтора часа
15 июня 2023 15:18
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира в Хертогенбосе победила австралийку Кимберли Биррелл со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

Александрова по ходу матча подала 10 эйсов, сделала пять двойных ошибок и один брейк, имея три возможности выиграть гейм на чужой подаче.

На счету Биррелл четыре подачи навылет и три двойные при отсутствии брейк-поинтов.

Александрова вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с американкой Эминой Бектас, победившей соотечественницу Сачиу Викери (6:4, 6:4).

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