Медведев выбыл из борьбы во втором круге турнира в Хертогенбосе

Российский теннисист Даниил Медведев, являющийся третьей ракеткой мира, проиграл французу Адриану Маннарино в своем первом матче травяного турнира ATP-250 в Хертогенбосе.

Матч второго круга, продолжавшийся почти 2 часа, завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу француза.

У Медведева, посеянного на турнире под первым номером, было восемь эйсов, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Его соперник один раз подал на вылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов.

Эта встреча стала шестой между Медведевым и Маннарино, четыре из которых остались за французом.

В четвертьфинале турнира Маннарино сыграет с победителем встречи между австралийцем Джорданом Томпсоном и канадцем Милошем Раоником.