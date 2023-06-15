Карацев проиграл Фритцу и выбыл с турнира в Штутгарте

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл американцу Тейлору Фритцу и не смог выйти в четвертьфинал травяного турнира категории ATP 250 в немецком Штутгарте с призовым фондом более 718 тысяч евро.

Матч второго круга, который продолжался 1 час 23 минуты, завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу восьмой ракетки мира. Карацев занимает 48-ю строчку в рейтинге ATP.

У Карацева было 10 эйсов, 4 двойные ошибки и не было реализованного ни одного из двух брейк-пойнтов. Фритц сделал 14 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один из двух брейк-пойнтов.

Следующим соперником Фритца станет венгр Мартон Фучович, преодолевший квалификацию.