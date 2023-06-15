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Циципас проиграл 55-й ракетке мира в 1/8 финала турнира в Штутгарте

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
15 июня 2023 20:32
автор: Александр Кожевников

В Штутгарте (Германия) завершился матч 1/8 финала травяного турнира категории ATP-250, в котором встречались греческий теннисист Стефанос Циципас и француз Ришар Гаске (55-я ракетка мира).

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась победой Гаске со счетом 7:6 (10:8), 2:6, 7:5.

Гаске пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал лишь один брейк-пойнт из девяти.

Циципас 19 раз подал навылет, четырежды допустил двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Гаске сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом.

источник: «Советский спорт»
Циципас проиграл 55-й ракетке мира в 1/8 финала турнира в Штутгарте
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
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