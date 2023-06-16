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Самсонова отказалась продолжить игру с Саснович, белоруска вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Россиянка получила травму.
16 июня 2023 13:53
автор: Александр Кожевников

В Хертогенбосхе (Нидерланды) завершился матч 1/4 финала турнира WTA 250, в котором встречались белорусская теннисистка Александра Саснович и россиянка Людмила Самсонова.

Встреча была завершена досрочно - Самсонова снялась с соревнований, уступив в первом сете и уступая в ходе второго. Причиной стала травма, полученная россиянкой.

На корте спортсменки провели 1 час 38 минут.

В полуфинале Саснович сыграет с победительницей противостояния Эмина Бектас (США) - Екатерина Александрова (Россия).

источник: «Советский спорт»
Самсонова отказалась продолжить игру с Саснович, белоруска вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе
Россиянка получила травму.
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