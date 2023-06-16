Самсонова отказалась продолжить игру с Саснович, белоруска вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

В Хертогенбосхе (Нидерланды) завершился матч 1/4 финала турнира WTA 250, в котором встречались белорусская теннисистка Александра Саснович и россиянка Людмила Самсонова.

Встреча была завершена досрочно - Самсонова снялась с соревнований, уступив в первом сете и уступая в ходе второго. Причиной стала травма, полученная россиянкой.

На корте спортсменки провели 1 час 38 минут.

В полуфинале Саснович сыграет с победительницей противостояния Эмина Бектас (США) - Екатерина Александрова (Россия).