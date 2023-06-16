ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Павлюченкова сообщила, что пропустит травяной сезон

Россиянка не получила уайлд-кард на турниры.
16 июня 2023 14:53
автор: Александр Кожевников

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что пропустит травяную часть теннисного сезона.

«Привет всем! Хочу объявить, что в этом году я пропущу траву. К сожалению, после девяти месяцев отсутствия в прошлом сезоне я не могу участвовать в некоторых турнирах из-за своего рейтинга, и я не получила уайлд-кард, чтобы сыграть на травяных кортах, на которые я надеялась. Кроме этого, я уже использовала два своих защищённых рейтинга «Большого шлема», - написала спортсменка в социальных сетях.

Лучшим результатом Павлюченковой в нынешнем сезоне стал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Спортсменка занимает 115-е место в рейтинге WTA.

источник: «Советский спорт»
Александрова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
Александрова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
Для победы россиянке потребовалось менее полутора часов.
16.06.2023 15:25
Теннис
автор: Александр Кожевников
Павлюченкова сообщила, что пропустит травяной сезон
Россиянка не получила уайлд-кард на турниры.
16.06.2023 14:53
Теннис
автор: Александр Кожевников
Самсонова отказалась продолжить игру с Саснович, белоруска вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
Самсонова отказалась продолжить игру с Саснович, белоруска вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
Россиянка получила травму.
16.06.2023 13:53
Теннис
автор: Александр Кожевников
Медведев рассказал, почему согласен играть без российского флага
Теннисист не стал лукавить.
16.06.2023 12:11
Теннис
автор: Максим Скороходов
Циципас проиграл 55-й ракетке мира в 1/8 финала турнира в Штутгарте
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
15.06.2023 20:32
Теннис
автор: Александр Кожевников
Каспер Рууд снялся с травяного турнира в Галле
Первым травяным турниром для норвежца станет «Уимблдон».
15.06.2023 17:58
Теннис
автор: Александр Кожевников
Карацев проиграл Фритцу и выбыл с турнира в Штутгарте
Россиянин занимает 48-ю строчку в рейтинге ATP.
15.06.2023 16:19
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев выбыл из борьбы во втором круге турнира в Хертогенбосе
Медведев выбыл из борьбы во втором круге турнира в Хертогенбосе
Матч продолжался почти 2 часа.
15.06.2023 15:42
Теннис
автор: Александр Евграфов
Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе, победив австралийку Биррелл
Матч шел полтора часа
15.06.2023 15:18
Теннис
автор: Максим Скороходов
Хачанов не примет участия в турнире в Галле
Соревнования в Германии пройдут с с 19 по 25 июня.
15.06.2023 11:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.