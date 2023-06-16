Павлюченкова сообщила, что пропустит травяной сезон

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что пропустит травяную часть теннисного сезона.

«Привет всем! Хочу объявить, что в этом году я пропущу траву. К сожалению, после девяти месяцев отсутствия в прошлом сезоне я не могу участвовать в некоторых турнирах из-за своего рейтинга, и я не получила уайлд-кард, чтобы сыграть на травяных кортах, на которые я надеялась. Кроме этого, я уже использовала два своих защищённых рейтинга «Большого шлема», - написала спортсменка в социальных сетях.

Лучшим результатом Павлюченковой в нынешнем сезоне стал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Спортсменка занимает 115-е место в рейтинге WTA.